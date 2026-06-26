La volatilidad continuaba dominando el mercado del petróleo, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y la interrupción del Estrecho de Ormuz. Desde entonces el panorama ha cambiado significativamente, informó Scotiabank en su reporte semanal.

En dicho informe, se explica que, si bien el mercado sigue operando bajo una tregua frágil, la semana anterior se alcanzó un memorándum de entendimiento entre EE.UU. e Irán, mientras continúan las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo, lo que contribuyó a reducir la prima de riesgo y el precio del petróleo comenzó a operar bajo una tendencia bajista.

El petróleo WTI se ubica ahora alrededor de US$75 por barril, más de 30% por debajo de los máximos de mayo y solo US$15 por encima de sus niveles preguerra. La normalización, sin embargo, todavía luce incompleta. Si bien tras la firma del memorándum, los representantes de Estados Unidos e Irán continúan avanzado en una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo más amplio en un plazo de 60 días, persistieron los ataques entre Israel y el Líbano, lo que elevó nuevamente el riesgo de que Irán vuelva a restringir completamente el Estrecho de Ormuz. De hecho, durante el fin de semana Irán volvió a declarar el cierre del estrecho en respuesta a ataques israelíes en el Líbano, aunque el lunes se observó una recuperación parcial del tránsito marítimo.

Según datos de seguimiento naviero citados por Reuters, el domingo solo se registraron cinco embarcaciones cruzando el estrecho, frente a 26 el día previo y muy por debajo de los cerca de 125 cruces diarios observados antes del conflicto. El lunes, el tránsito empezó a repuntar, pero los flujos siguen lejos de una normalización completa.

Durante la segunda quincena de junio, el precio del crudo ha corregido hasta los US$75 por barril luego de haber superado los US$90 a inicios del mes, acumulando una caída de más de 20% en lo que va de junio.

“El mercado parece considerar más la disponibilidad de oferta en el corto plazo, antes que la reposición de reservas SPR, destinadas para amortiguar el impacto de la guerra en Medio Oriente, y la reapertura de pozos en Medio Oriente”, subrayó Scotiabank.

Sin embargo, este alivio podría ser temporal. Las Reservas Estratégicas de Petróleo de EE.UU. (SPR) cayeron a 340 millones de barriles a mediados de junio, su nivel más bajo desde 1983, y también tras el fuerte uso de las reservas en 2022, cuando EE.UU. también recurrió a este mecanismo para contener el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre los precios de los combustibles. Este contexto deja menos margen para seguir amortiguando los precios si la normalización en Ormuz o la producción regional demora más de lo esperado.

Respecto al análisis técnico, el WTI ha formado una tendencia más bajista. El petróleo rompió niveles de soporte de corto plazo, como el nivel de US$84 por barril que funcionó como piso en los últimos meses y encontró soporte en la media móvil de largo plazo. Mientras no se produzca una nueva escalada significativa en Medio Oriente, el sesgo debería ser bajista en el corto plazo. Una ruptura de la media móvil de largo plazo (US$73) reforzaría la tendencia bajista y abriría espacio para correcciones adicionales, siendo el siguiente nivel de soporte los US$70 y posteriormente los US$60, niveles previos a la guerra.

Respecto al balance físico, el Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) mantiene sus perspectivas de un mercado ajustado. En su reporte de junio, la EIA asume que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado en el corto plazo y que los envíos empezarían a reanudarse en el tercer trimestre del 2026, con una normalización completa hacia inicios del 2027. En este contexto, la EIA estima que el déficit del mercado se extenderá hasta fines del 2026, cuando antes era hasta el 3T26, y a partir del 2027, el mercado físico volvería a registrar superávit

No obstante, la velocidad de la caída del precio sugiere que el mercado podría estar anticipando una normalización más rápida. La continuidad de las conversaciones entre EE.UU. e Irán, la reapertura parcial del tránsito por Ormuz y la posibilidad de que los productores del Golfo recompongan gradualmente su oferta han reducido el temor a una escasez inmediata. Esto explica parte de la corrección reciente del WTI.

“A pesar de estas caídas, esperamos que el espacio bajista empezaría a ser más acotado. La normalización física no depende solo de que se abra el estrecho, sino de que las navieras vuelvan a operar con confianza de que no surjan nuevas tensiones, los costos de seguro se moderen y los productores reactiven capacidad cerrada. Asimismo, también falta que se recompongan los inventarios después de varias semanas de caídas consecutivas”, finalizó Scotiabank.