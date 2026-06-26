El mercado prioriza la disponibilidad de oferta de corto plazo, pero el bajo nivel de reservas podría limitar caídas. (Foto: EFE)
El mercado prioriza la disponibilidad de oferta de corto plazo, pero el bajo nivel de reservas podría limitar caídas. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La volatilidad continuaba dominando el mercado del petróleo, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y la interrupción del Estrecho de Ormuz. Desde entonces el panorama ha cambiado significativamente, informó Scotiabank en su reporte semanal.

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