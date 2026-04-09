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“Prevemos que el déficit fiscal del gobierno central , que actualmente preside Gustavo Petro, alcance el 5,6% del PIB en 2026, frente al 5,3 % del PIB en 2025”, indicó el informe.(Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo).
“Prevemos que el déficit fiscal del gobierno central , que actualmente preside Gustavo Petro, alcance el 5,6% del PIB en 2026, frente al 5,3 % del PIB en 2025”, indicó el informe.(Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo).
Por Agencia EFE

La agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajó este miércoles la calificación de Colombia a largo plazo en moneda extranjera de ‘BB’ a ‘BB-’, con perspectiva estable, debido a los desequilibrios fiscales del país.

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