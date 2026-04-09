La agencia Standard & Poor’s (S&P) rebajó este miércoles la calificación de Colombia a largo plazo en moneda extranjera de ‘BB’ a ‘BB-’, con perspectiva estable, debido a los desequilibrios fiscales del país.

S&P considera que “Colombia mantendrá un déficit fiscal elevado durante los próximos años” por el alto nivel de endeudamiento del Gobierno y por eso rebajó la calificación en moneda extranjera del país.

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“Prevemos que el déficit fiscal del gobierno central alcance el 5,6% del PIB en 2026, frente al 5,3 % del PIB en 2025”, indicó el informe. Por la mismas razones, la calificación a largo plazo en moneda local, pasó de ‘BB+’ a ‘BB’.

“La política fiscal procíclica está impulsando marginalmente el empleo, el consumo y el crecimiento económico, pero las expectativas de inflación han aumentado, el déficit por cuenta corriente se ha ampliado y la deuda externa se ha incrementado”, indicó la agencia.

En su análisis, S&P agregó que mantiene la perspectiva estable porque tiene la expectativa de que el Gobierno solo reducirá gradualmente su déficit fiscal, manteniendo un crecimiento moderado del PIB, que proyecta del 2,5 % en 2026, “ligeramente inferior al 2,6 % de 2025”.

La controversia por la política monetaria

La perspectiva estable puede variar hacia arriba o hacia abajo en los próximos 18 meses, dependiendo del manejo del déficit fiscal, señaló la agencia.

“También podríamos rebajar la calificación de Colombia si la credibilidad del banco central se debilita y disminuye su capacidad para implementar la política monetaria”, advirtió S&P.

La semana pasada se agudizó el enfrentamiento entre el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y la Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria), por la decisión de esta última de subir en cien puntos básicos la tasa de interés, que pasó del 10,25% al 11,25 %, debido a las presiones inflacionarias.

El enfrentamiento llegó al punto de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión en la que se aprobó el aumento de los tipos y rompió su relación con la Junta Directiva del banco central a la que tanto él como Petro presionan para que adopte una política monetaria más flexible.

Sobre la rebaja de la calificación soberana por parte de S&P, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, dijo que la decisión confirma lo que esa entidad viene advirtiendo: “sin confianza y sin estrategia no llega nueva inversión”.

“Colombia tiene con qué atraer capital, pero no hace más que espantarlo. Y esa irresponsabilidad del Gobierno Nacional la termina pagando el ciudadano: más deuda cara, menos empleo, menos inversión social y menos crecimiento”, indicó Lacouture.

La rebaja de la calificación a largo plazo en moneda extranjera de ‘BB’ a ‘BB-’ se produce a menos de dos meses de las elecciones presidenciales colombianas, cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo y, en caso de que ningún candidato alcance el 50 % de los votos más uno, habrá una segunda vuelta el 21 de junio, un proceso cuyo resultado puede modificar el rumbo de la economía.

“Un entorno político más predecible, que contribuya a estabilizar las expectativas de inflación y a reducir las tasas de interés a corto y largo plazo, ayudaría a impulsar la inversión, que ha promediado el 17 % del PIB entre 2021 y 2026, una cifra inferior a la de la mayoría de los mercados emergentes”, agregó S&P.