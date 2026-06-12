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El conglomerado cotizará bajo el símbolo bursátil “SPCX”, y todas las miradas estarán puestas en cómo Wall Street absorbe la oferta. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
El conglomerado cotizará bajo el símbolo bursátil “SPCX”, y todas las miradas estarán puestas en cómo Wall Street absorbe la oferta. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia AFP

SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, comenzó este viernes a cotizar en Wall Street tras la mayor oferta pública inicial de la historia, con la promesa de su fundador de llevar a la humanidad a Marte.

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