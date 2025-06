El Comercio pudo conversar con César Cuervo, Chief Investment Officer (CIO) de Sura Investments, sobre cómo las tensiones globales y políticas arancelarias, principales desafíos de esta primera mitad del año, han influido en el mercado de capitales, así como sus proyecciones para el dólar y el oro como activos refugio en momentos convulsos. Asimismo, hace un repaso por los principales desafíos del mercado peruano, entre los que resalta el posible octavo retiro de las AFP y las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo.

- Ha sido un semestre bastante movido por las políticas arancelarias de Estados Unidos, los conflictos globales y en las últimas semanas hubo agitación en los mercados por el fuego cruzado entre Israel e Irán. ¿cómo han influido estos factores en el mercado de capitales y las inversiones?

Han influido mucho. El impacto ha estado más enfocado en un aumento en la percepción y en el riesgo efectivo medido más como la volatilidad de los precios que en retornos, porque estos han sido relativamente positivos en la inmensa mayoría de los tipos de activo. Pero lo que sí es innegable es que la volatilidad se ha incrementado y no solamente en la renta variable, sino también en los ‘commodities’ y las monedas, que de alguna manera es esperable. Ha llamado mucho la atención la volatilidad tan fuerte en la renta fija y específicamente en la curva de tesoros, con variaciones muy abruptas dependiendo de los anuncios de la administración del presidente Trump, dependiendo también de la situación geopolítica y eso al final incrementa la percepción de riesgo en los mercados a nivel general. Además, se ha sentido más el impacto en la volatilidad que en el impacto medido punta a punta en lo que ha ocurrido del año, ya que tuvimos depresiones muy profundas y luego recuperaciones también vertiginosas.

- ¿Cómo reacciona ante ello Sura Investments y cuáles son los principales riesgos que observan en esta coyuntura?

En general nuestra postura ha sido mantener la visión más estructural que tenemos, pero operar de alguna medida con las magnitudes en los portafolios y para lo que le recomendamos también a nuestros clientes, ya que la dificultad que enfrentamos -con muchos de los eventos que han incrementado el riesgo- es que son muy difíciles de predecir: eventos geopolíticos, anuncios de un presidente. Por eso preferimos ser un poco más cautos.

Mantenemos la preferencia en renta variable por sobre la renta fija.Nos gusta la duración en activos locales como en México y en Perú, pero en magnitudes un poco más pequeñas para que una fluctuación muy abrupta del mercado no nos afecte demasiado. Igual eso no significa que en un corto plazo ya se solucionó y ya no va a haber esa volatilidad, porque además siguen latentes varias preocupaciones como los aranceles, el contexto político; la situación de Gaza está lejos de resolverse y hay otros temas como los anuncios del presidente Trump o las elecciones en varios de nuestros mercados. Estamos ante un escenario de mayor incertidumbre y en esa medida preferimos tener posturas un poco más moderadas en los portafolios. Estamos muy alertas y con preferencias más moderadas para que una eventual corrección no tenga impactos tan profundos.

Pese a un menor volumen, las exportaciones de oro aumentaron por una mayor cotización, indica la SNMPE. (Fuente: Andina)

- De hecho, el 9 de julio vence la pausa de la política arancelaria de Estados Unidos, ¿hay preocupación?

Es un factor más y una fuente de incertidumbre. Las próximas dos semanas van a ser muy importantes también para ver si hay algún cambio en la postura del presidente Trump y para revisar los avances en las negociaciones bilaterales en estos meses, desde abril. De hecho, en nuestros fondos alternativos, en donde hay más flexibilidad para créditos o la estructuración de un negocio de un inmueble, hemos encontrado contrapartes que prefieren esperar a tener más claridad hacia finales de julio de cómo va a ser el panorama real de esta disputa arancelaria, antes de firmar un acuerdo de compraventa.

- ¿Cómo se refleja esta cautela en el portafolio de instrumentos como fondos mutuos u otros?

En el caso particular de Perú hemos sido muy vocales con nuestra base de clientes. Estamos enfatizando la importancia de tener portafolios diversificados. En Perú hay una preferencia por la renta fija y por los dividendos, por recibir flujo periódico. Eso también hace que los portafolios en Perú pueden estar un poco menos expuestos a estas fluctuaciones globales de mucho impacto.

Sin embargo, nosotros habíamos hecho una casi campaña para que nuestros clientes tengan portafolios diversificados y que tengan las soluciones gestionadas multiactivo para diversificar el riesgo, con posiciones en moneda en soles y dólares, en acciones y bonos, con una alguna participación no muy grande, dependiendo del perfil de riesgo de alternativos.

- Si bien todo ha estado bastante volátil, ¿algunos activos se han movido un poco más? , ¿cuáles tuvieron mayores fluctuaciones?

Sí, la renta variable en general ha tenido una fluctuación muy agresiva en abril, mayo y lo que va de junio. Tuvimos caídas muy profundas durante abril y luego recuperaciones muy fuertes durante mayo, que han incrementado mucho la volatilidad. Nuestras monedas [latinoamericanas] en general no han tenido repuntes excesivos en niveles de volatilidad, pero sí ha ocurrido con la deuda.

La deuda ha tenido un incremento inusual de volatilidad y no solamente la deuda soberana latinoamericana o de países emergentes, sino también los tesoros han tenido una volatilidad bastante más alta de lo normal. Eso hace que tengas un desafío también para la estructuración de portafolios diversificados.

¿Fortaleza del dólar?

- De hecho, como mencionó, las monedas latinoamericanas se han fortalecido, ¿cuánto influye esto en el mercado de capitales? ,¿el dólar se mantiene como un activo refugio? ¿Qué es lo que se esperaría para este año?

Siempre surgen esporádicamente voces poniendo en duda la sostenibilidad del dólar como moneda de reserva por defecto. Vemos riesgos incrementados en el dólar como los que están asociados con el balance fiscal en Estados Unidos. Hubo un episodio durante abril en el que las subastas de tesoros reflejaron que había menos apetito de inversionistas globales por comprar deuda de Estados Unidos y eso exacerbó estos cuestionamientos de si el dólar será o no la moneda de reserva por muchos años más.

Creemos que si no se toman riesgos de tasa de interés o riesgos de duración excesiva, las referencias más cortas de los tesoros siguen siendo una inversión bastante más segura que muchas otras, por ejemplo, que la renta variable en mercados emergentes u otras alternativas.

Dólar

- Para Sura, el dólar sí se va a mantener todavía como un activo de reserva?

Sí, hay riesgos importantes pero no vemos un cambio o megatendencia global que haga que el dólar pierda de manera súbita la relevancia que ha tenido hasta ahora como moneda de refugio. Hay riesgos fiscales, riesgos inflacionarios, pero tampoco vemos un sustituto evidente de la moneda como refugio.

- ¿Se prevé que se mantenga la tendencia actual del dólar o se podría ver más fluctuaciones o caída de la moneda durante el año?

En general, vemos una relativa estabilidad en el dólar. Creo que ya la depreciación que tuvo en lo que va el año refleja esos riesgos aumentados. Estamos viendo relativa estabilidad en lo que resta del año, pero con el balance de riesgos más sesgado hacia una depreciación.

Creo que todavía tenemos fuentes importantes de incertidumbre como lo que termine de pasar con el programa fiscal de la administración de Trump.

- El oro se fortaleció como activo refugio, ¿se fortalecerá su posición?

Creo que puede ser un diversificador importante y un resguardo de valor. El comportamiento del oro en estos últimos seis meses no ha sido gratuito, ha sido producto de que el público inversionista, en general, siente la preocupación por una economía más inestable en Estados Unidos y se están poniendo en duda cosas que antes no se cuestionaban. Y eso ha hecho que el oro haya tenido un comportamiento muy positivo hasta ahora. El oro ha probado ser un buen componente para construir un portafolio diversificado.

- La proyección sería entonces que se mantenga en los precios actuales o que tienda a bajar?

No, nosotros no estamos viendo un nivel de diferencia importante del oro y de hecho ese también es consenso del mercado. Se puede ver claramente en las expectativas de utilidades de las empresas peruanas. Las mineras peruanas, con este comportamiento, han tenido buenos resultados y son las razones también por las que tanto las expectativas de utilidades como el desempeño de la bolsa ha sido el que fue hasta el octavo retiro [de la AFP].

“El octavo retiro [de la AFP] sí va a tener un impacto muy importante en el desempeño de los actores peruanos y es un catalizador de más corto plazo”.



- ¿Ven un riesgo real de inflación y recesión en la economía de Estados Unidos?, ¿qué repercusiones puede tener para el mercado y para las economías emergentes como la de Perú?

Nosotros no estamos efectivamente viendo una recesión inminente en Estados Unidos. Sí hemos visto algo de desaceleración en la actividad, pero no es una recesión. El consumidor sigue gastando, el mercado laboral no se ha deteriorado. En abril se hablaba mucho de potencial estanflación. Hay medidas como la de proteccionismo que pueden tener impacto negativo en el crecimiento económico, que se suma a políticas como la migratoria o la fiscal que pueden exacerbar los problemas o afectar los niveles de precio y generar inflación.

Normalmente el impacto negativo de una percepción de riesgo incrementada en la renta variable de Estados Unidos tiene repercusiones similares en el resto de economías emergentes.

Elecciones y retiros de AFP

- Mirando un poco más a Perú, mencionó también como riesgos que vienen elecciones y se arrastra una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿cómo ven este escenario electoral, ¿cuál es la proyección que tienen para esta segunda mitad del año y el 2026?

Nuestro posicionamiento de portafolio en Perú no asume que vaya a haber mucha más claridad de la que tenemos hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo. Todavía hay mucha incertidumbre de quiénes, incluso, van a ser los candidatos presidenciales, algo muy particular de cómo funcionan las elecciones en Perú y que hace que, quizá, la incertidumbre electoral sea más alta que en otros países. Nosotros tomamos una postura un poco más cauta en el posicionamiento. Creo que en el más corto plazo, lo que sí va a marcar mucho la coyuntura, es lo que termine pasando cuando se reinicie la legislatura en agosto y decidan sobre el octavo retiro [de la AFP]. Yo creo que eso sí va a tener un impacto muy importante en el desempeño de los actores peruanos y es un catalizador de más corto plazo.

¿Cuándo se retomaría el debate para el nuevo retiro AFP 2025? Estos son los 19 proyectos que buscan autorizar el octavo desembolso en Perú

- ¿Cuál es su proyección si finalmente se aprobase el octavo retiro? ¿Cuál es el principal riesgo? De hecho, la calificadora Moody’s había mencionado que tanto Sura como Credicorp Ltd. tendrían consecuencias negativas si se daba esta medida.

Tiene consecuencias de corto plazo y tiene consecuencias estructurales. Las de corto plazo recaen en que los fondos de pensiones en todos nuestros países son financiadores; financian carreteras, proyectos indispensables de infraestructura y tienen rentabilidades atractivas y que también redundan en el beneficio de tener pensiones y tasas de reemplazo más altas para los afiliados. Esto impacta en el mercado de capitales y también en el crecimiento económico de corto y mediano plazo.

A nivel de los riesgos estructurales, ahí sí es preocupante una pérdida de acumulación del sistema pensional. Hoy en día ya hay en Perú muchas personas de más de 50 años que tienen las cuentas de ahorro individual prácticamente en cero. Y si bien Perú no tiene una preocupación grande en el frente fiscal como sí otros países de la región, con un cambio estructural de las pensiones y cuando lleguen todas esas jubilaciones de los primeros siete retiros -y el octavo -, va a tener que enfrentar una situación muy compleja a resolver desde el frente fiscal por las pensiones que están absolutamente desfinanciadas. Y lo segundo es que si sacas a un jugador enorme como las AFP o las reduces, habrá menor profundización en el mercado de capitales.

- ¿Esto podría producir una fuga o salida de capitales?

Que el público inversor en América Latina o en cualquier jurisdicción busque la diversificación de su riesgo local es una posibilidad que siempre está latente y lo evidenciamos en episodios como el estallido social en Chile o los paros en Colombia, pero ahora no lo vemos como algo inminente en Perú. No necesariamente un octavo retiro de fondos de pensiones o un escenario electoral inciertos desencadenaría una salida de capitales.

Con Perú pasa una cosa muy particular y es que el país se enfrenta a incertidumbre política, hay disputas, fricciones entre los poderes públicos, pero el país sigue funcionando y la economía sigue creciendo. No lo percibes tanto en el mercado de capitales.

- Finalmente, en estas últimas tensiones geopolíticas que involucraron a Israel, Estados Unidos e Irán , ¿cómo queda China en el ajedrez geopolítico?

China tiene retos importantes internos como las consecuencias de la sobreinversión durante más de dos décadas, que ha hecho también que los niveles de apalancamiento de los gobiernos en China sean muy altos. Y ahora se le suma un encarecimiento relativo de los productos chinos para los Estados Unidos en general. Vemos que sí va a tener algún impacto en el apetito de consumo y China también se reacomoda en el escenario global, donde sí es un motor de crecimiento, pero con una economía que no crece con el mismo dinamismo de antes.

China no sale indemne de todo esto, tiene un impacto negativo en crecimiento. Y de todas maneras tiene interés de proteger a sus aliados, pero eso tiene un límite y quedó demostrado con el conflicto del Medio Oriente con Irán. Creo que en general sí hay un debilitamiento relativo de la posición China en términos geopolíticos.