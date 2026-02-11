Telefónica vende su filial de Chile por 1.030 millones de euros a Millicom y NJJ Holding

Telefónica ha vendido el 100% de su filial en Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por US$1.215 millones (unos 1.030 millones de euros), en una operación alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que también ha pactado un pago adicional de US$150 millones (unos 126 millones de euros), condicionado a la posibilidad de que se den determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.

Telefónica ha explicado que la firma y el cierre de la transacción se ha realizado de manera simultánea este mismo martes. El importe incluye un pago en efectivo de US$50 millones estadounidenses (unos 42 millones de euros) que se abonarán al cierre de la operación y otro aplazado de US$340 millones (unos 286 millones de euros) que se pagarán “en base a los resultados financieros de Telefónica Chile”.

La compañía ha explicado que la deuda financiera neta de Telefonica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros. Para Telefónica, la operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de la compañía y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica.

Al presentar su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que prevé culminar la salida de Hispanoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como México, Venezuela y Chile, en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.

El pasado octubre, Telefónica ya vendió el 100% de su filial uruguaya a la compañía Millicom Spain, en ese caso por unos US$440 millones, unos 377 millones de euros.

Asimismo, Millicom también adquirió la semana pasada un 67,5% de los activos de Movistar en Colombia por US$214 millones (unos 182 millones de euros).

El plan estratégico incluye un recorte del dividendo del 50% y plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) ya pactado con los sindicatos para 4.539 empleados.

Telefónica, que ha notificado su decisión de no cotizar en Wall Street para rebajar costes operativos, aspira a fortalecer su posición en Europa y a armarse para los procesos de consolidación que puedan surgir.