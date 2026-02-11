Telefónica vende su filial de Chile por 1.030 millones de euros a Millicom y NJJ Holding

Escuchar
Telefónica ha explicado que la firma y el cierre de la transacción se ha realizado de manera simultánea el martes. Foto: GEC.
/ Emilio Parra Doiztua
Por Agencia EFE

Telefónica ha vendido el 100% de su filial en Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por US$1.215 millones (unos 1.030 millones de euros), en una operación alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

