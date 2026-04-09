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La compañía ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica. Foto: GEC.
La compañía ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

Telefónica ha vendido el 100% de su filial en México a Melisa Acquisition, un consorcio liderado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management, por US$450 millones (unos 389 millones de euros), según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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