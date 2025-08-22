¿Tiene créditos preaprobados? SBS revisará las condiciones de cómo se ofrecen: los puntos que observa y qué podría cambiar

En línea con ello, por ejemplo, emitió a inicios de año una nueva resolución para el seguro de desgravamen. Con ello, el usuario podría elegir si optaba o no por dicho seguro para productos como tarjetas de crédito y préstamos personales.

“Siempre hay puntos pendientes y si no los hay, los va a haber. El mercado cambia y las políticas comerciales cambian. Entonces todo se va a ajustando y el regulador tiene que estar al día”, sostuvo el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa.

En esa línea, detalló a este Diario que se encuentran hoy estudiando también la forma en que se califican y otorgan los créditos a los usuarios del sistema financiero.

Espinosa dijo que el regulador está estudiando la forma en que nacen los créditos en el sistema. (Foto Rolly Reyna)

En estudio

Espinosa dijo que el regulador está estudiando la forma en la que nacen los créditos en el sistema. “Es lo que hoy se llama la preaprobación. Te dicen que tienes un crédito preaprobado, pero lo cierto es que en realidad ‘preaprobado’ es una estimación: o lo está o no. ¿Cuál es la base para eso? O, estamos viendo una suerte de automatización de la oferta de crédito basada en información", dijo.

En palabras del superintendente, la preocupación del regulador está en que la preaprobación “puede ser una herramienta positiva de incorporación de peruanos al sistema financiero”, pero también puede ser “algo que se deba mirar con responsabilidad, porque puede generar problemas en el futuro”.

“Vamos a analizarlo en la segunda mitad del año y no sé si es que generará alguna normativa. No hemos estudiado nada aún al respecto, pero sí estamos mirando el fenómeno para ver cómo lo abordamos”

Cabe recordar que esta semana entró en vigencia una regulación de la SBS que ejerce mayor control sobre cómo se otorgan las ampliaciones de líneas de crédito. Se dispone, por ejemplo, que el contrato con el cliente debe detallar las condiciones mínimas sobre las cuales el cliente puede decidir si ampliar o reducir la línea de crédito.

Esta semana entró en vigencia una regulación de la SBS que ejerce mayor control sobre cómo se otorgan las ampliaciones de líneas de crédito. (Foto: Difusión)

“La institución financiera no puede solo ofrecer dinero, sino que debe ver cuál es el riesgo que se está asumiendo. Tiene que haber algún filtro. Lo otro que es cierto es que esto lleva a un problema que ha surgido, la educación financiera”, indicó.

Espinosa indicó que estos cambios están en la lógica de tener precauciones sobre el perfil crediticio de los peruanos. “La lógica de la línea de crédito es proteger a un consumidor que no siempre está del todo educado para que no caiga en un sobreendeudamiento. No olvidemos que [el financiamiento vía] tarjeta de crédito no es el más barato y, además, es el más fácil de usar. Ese es un tema que debemos ver permanentemente”, refirió.