El precio del dólar en Perú cerró al alza el lunes, en medio de una mayor aversión a los activos de riesgo por temores a una posible recesión mundial producto de las alzas en las tasas de interés globales para frenar una inflación galopante.

El tipo de cambio terminó en S/ 3,882 por dólar, un avance de 0,45% frente al cierre del viernes en S/ 3,864, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 2,73% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3,991.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,8730. Hoy tuvimos oferta de AFP y corporativos y, por otro lado, bancos cubriendo posiciones”, indicó Alexander Javier, trader de Divisas en Renta4 SAB. “El BCR colocó swaps cambiarios venta por US$ 145 y US$ 100 millones, para que no se deprecie la moneda. En el mercado se negociaron US$ 156 millones a un precio promedio de S/ 3,8786″, añadió.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3,850 y se vende a S/ 3,885, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe. A nivel regional, las monedas y bolsas de valores de América Latina registraban pérdidas el lunes, en medio de una mayor aversión a los activos de riesgo por temores a una posible recesión mundial producto de las alzas en las tasas de interés globales para frenar una inflación galopante.

Según la agencia Reuters, el euro volvió a caer brevemente por debajo de la paridad frente a un dólar robusto el lunes y languidecía en mínimos de cinco semanas, lastrado por la preocupación de que una interrupción de tres días en el suministro de gas en Europa a fines de mes exacerbe una crisis energética.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subió hasta un máximo de mediados de julio, ya que las autoridades de la Reserva Federal reiteraron su agresiva postura de endurecimiento monetario antes del simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole esta semana.

La atención de los mercados esta semana estará centrada en el discurso que dará el viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell, en aquel simposio.