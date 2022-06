El precio del dólar en Perú cerró al alza el viernes, en medio de un avance global del dólar tras un positivo dato del empleo en Estados Unidos, y negativas perspectivas para la economía que alejaban a los inversores de los activos de riesgo.

El tipo cambio terminó en S/ 3,710 por dólar, un avance de 0,32% en comparación con el cierre del jueves, en S/ 3,698, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 7,04% frente a la última cotización de 2021, en S/ 3,991.

“La jornada no tuvo mucho flujo, ya que solo se negociaron US$ 128 millones. El flujo de demanda provino por no residentes, mientras que la oferta por corporativos. El BCR intervino colocando swaps cambiarios venta por S/ 195 millones a 3 meses a una tasa de 1,43%”, señaló Asvim Asencios, trader de Divisas de Renta4 SAB.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3,690 y se vende a S/ 3,715, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de las monedas y bolsas de valores regionales caían el viernes, en medio de un avance global del dólar tras un positivo dato del empleo en Estados Unidos, y negativas perspectivas para la economía que alejaban a los inversores de los activos de riesgo.

Según la agencia Reuters, el dólar subía frente a una canasta de monedas el viernes, después de que un informe de empleo estadounidense mejor de lo esperado apuntara a un mercado laboral ajustado que podría llevar a la Reserva Federal a avanzar con sus alzas de tasas de interés.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 390.000 el mes pasado, dijo el viernes el Departamento de Trabajo en su informe de empleo, seguido muy de cerca por los mercados. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las nóminas aumentarían en 325.000 en mayo.

En tanto, las bolsas caían lastradas por Wall Street, tras negativas perspectivas económicas realizadas por el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien esbozó planes para despedir al 10% de su personal.

Los índices bursátiles estadounidenses caían arrastrados por las acciones de Apple y Tesla, mientras que el sólido informe sobre el empleo respaldó la opinión de que la Reserva Federal continuará con su agresiva política de endurecimiento para enfriar una inflación que lleva décadas.