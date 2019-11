El precio del dólar en Venezuela cerró este viernes al alza, según datos de DolarToday. Ocurre en un contexto que los exiliados venezolanos criticaron el accionar de la oposición interna y exigieron el uso de la fuerza contra Nicolás Maduro.

El tipo de cambio en Venezuela se cotiza a 33.752,92 bolívares venezolanos, una subida de más de 200 unidades en comparación con los 33.592,83 del jueves, según DolarToday.

Según la agencia EFE, exiliados venezolanos reunidos este fin de semana en Miami afirmaron que son la auténtica oposición al Gobierno de Venezuela, por considerar que la oposición interna es “colaboracionista”, y subrayaron que solo con el uso de la fuerza se podrá sacar del poder a Nicolás Maduro.

“Esa oposición no funciona, es colaboracionista con la dictadura de Nicolás Maduro y eso empeora la situación, y ya llevamos en esto 20 años”, dijo el exdiputado Alberto Francheschi, que está exiliado en Miami, según un comunicado de los organizadores de la reunión.

Franceschi fue uno de los participantes en “Otras Voces”, encuentro organizado por el Foro de Miami Paralelo XXI, fundado en Miami por exiliados de Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países latinoamericanos como un antagonista del izquierdista Foro de Sao Paulo.

Fundaciones venezolanas como “Coalición Internacional por Venezuela”, “Nacidos del Pavimento”, “DRM Human Rights”, “Youth and Democracy in the Americas” y otras también participaron en la reunión, al igual que organizaciones de Nicaragua y de otros países latinoamericanos.

De acuerdo con un comunicado difundido este domingo, la actitud “colaboracionista” de los opositores en Venezuela impide que Maduro salga del poder, retrasa la vuelta a la democracia y agrava la crisis social y política.