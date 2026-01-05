UBS, banco suizo, señaló los riesgos que enfrentan los inversionistas globales luego de que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueran capturadores y puestos en custodia en Washington.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó que su gobierno supervisará el proceso hasta que se logre una transición considerara segura y adecuada en Venezuela, mientras funcionarios estadounidenses asumen tareas de administración interina.

En este contexto, la entidad suiza consideró que, aunque la transición puede traer consigo oportunidades en el largo plazo, las dificultades financieras heredadas del chavismo plantean un desafío complejo.

UBS indicó que Venezuela acumula más de ocho años en default soberano y enfrenta una de las cargas financieras más abultadas del mundo emergente. Se estimó que la deuda externa en moneda dura supera los US$100.000 millones, con una estructura fragmentada que complica cualquier intento de renegociación.

“Venezuela necesita llevar a cabo uno de las reestructuraciones de deuda soberana más complejas de la historia moderna”, señalaron los analistas Alejo Czerwonko, Alberto Rojas y Giovanni Staunovo.

La entidad advirtió que no hay claridad sobre la jerarquía de pagos ni sobre la verdadera capacidad de pago del país. “Algunos inversionistas ya cuentan con sentencias legales en cortes internacionales, mientras que otros no”, agregaron los analistas.

El deterioro estadístico de los últimos años impide conocer con precisión el tamaño del producto interno bruto, la posición o la disponibilidad de reservas internacionales.

“Los factores geopolíticos, incluyendo los roles de China y Rusia como acreedores importantes, agregan otra capa de complejidad”, remarcaron.

UBS recomendó cautela ante la falta de visibilidad financiera y jurídica. Remarcó que mantener posiciones en deuda venezolana conlleva costos de oportunidad relevantes en un entorno donde los bonos soberanos de alto rendimiento ofrecen alternativas más líquidas y seguras.

“Con los bonos del Tesoro de Estados Unidos rindiendo actualmente entre 3,5% y 4,5% y una canasta diversificada de bonos soberanos en dólares superando el 6,5%, esperar una resolución a la situación de deuda de Venezuela implica renuncias importantes”, precisaron los analistas.

En esa línea, UBS proyectó un impacto significativo en los mercados energéticos globales durante los próximos meses. Incluso, se levantaran las restricciones. Además, consideró que cualquier aumento en la producción sería modesto y lento.

“No anticipamos ningún impacto significativo en los balances del mercado global en los próximos 12 meses”, concluyeron los analistas.