El mercado de petróleo experimentó un lunes volátil, luego de abrir con una cotización superior a los US$100 el barril, hecho marcado por el conflicto bélico en el Medio Oriente. Con el paso de las horas, el crudo se ubicó por debajo de dicho umbral, llegando a cotizar por debajo de los US$90 el barril después de la reunión del G7 y de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto con Irán.

Es así que, de acuerdo con la agencia AFP, el barril de Brent, referencial para Europa, cerró la jornada con un crecimiento de 6,76%, situándose en US$98,96. A su vez, el barril West Texas Intermediate (WTI), referente para América, mostró un aumento de 4,26%, cotizando en US$94,77.

Durante la jornada, el precio de ambos llegó a ubicarse alrededor de los US$119,50.

Luego del cierre de mercado, los precios futuros del petróleo se situaron por debajo de los US$90: El barril Brent llegó a los US$87,87 y el WTI a los US$84,11.

Contexto

Ya el precio futuro del barril Brent había llegado a cotizar por encima de los US$110 el último domingo. ¿Qué pasó? Estados Unidos e Israel atacaron refinerías y depósitos de petróleo en Irán, informó France 24, mientras que el país persa atacó la refinería Al-Ma’ameer en Baréin.

Justamente, durante la volátil jornada del lunes, la cotización del crudo llegó a aumentar hasta un 30%.

Por otra parte, este lunes se realizó el encuentro entre los líderes del G7 (Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido, además de la Unión Europea solo como participante). donde se tuvo la disposición de tomar las medidas necesarias para la estabilización del mercado de hidrocarburos, lo que podría conllevar a liberar las reservas estratégicas, sostuvo Roland Lescure, ministro de Economía de Francia, país que tiene la presidencia rotatoria del G7.

Asimismo, casi al término de la jornada bursátil, Trump señaló que la guerra con Irán “está prácticamente terminada”. Además, indicó a la cadena CBS que están “considerando tomar el control” del Estrecho de Ormuz. Los precios del crudo disminuyeron tras las declaraciones del mandatario estadounidense.

Panorama internacional

Para Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), el panorama es de incertidumbre, debido a que no se tiene claro lo que puede ocurrir a futuro.

Explicó que las declaraciones de Trump fueron el detonante principal para que el precio futuro del petróleo disminuya por debajo de los US$90 el barril. No obstante, consideró que las expresiones del presidente de Estados Unidos no están acompañadas de algún compromiso real e Irán no ha dado señales de un desescalamiento del conflicto bélico.

A su vez, Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sostuvo que esta semana se podría definir la situación de los precios del petróleo.

Apuntó que los últimos ataques a Irán buscaban que se permita el paso de buques por el Estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% del petróleo a nivel global.

“A ningún país le conviene que suba tanto el petróleo”, comentó.

A su vez, Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens, recordó que hubo un recorte en la producción de petróleo en Kuwait tras los ataques de Irán al país árabe.En ese sentido, apuntó que el movimiento en la cotización del crudo está siendo definido por la situación geopolítica en la actualidad y por la política de Estados Unidos.

Tanto García como Vásquez señalaron que se esperaba una tendencia al alza en un escenario de guerra prolongada. No obstante, García apuntó que tras la reunión del G7 los precios del crudo podrían disminuir.

Situación local

Macedo apuntó que esta coyuntura internacional se refleja en el precio del gasohol.

Justamente, según el aplicativo Facilito del Osinergmin, los precios más altos del gasohol premium están en Pueblo Libre (S/26,59), Miraflores (S/25,49) y Surco (S/25,29). Además, en 334 estaciones de servicio en Lima Metropolitana, el precio de este combustible supera los S/20 por galón.

Asimismo, en 362 grifos de la capital venden el galón de gasohol regular por encima de los S/18. Los precios más altos se ubican en San Juan de Lurigancho (S/26,97), El Agustino (S/24,45) y Ate (S/23,99).

“La gasolina y el diésel han subido entre S/2 y S/4 por galón. Es un efecto del traspaso de precios del mercado internacional y tiene un impacto en el costo de los fletes del transporte interprovincial, el de pasajeros y el de carga, por lo que se van a encarecer los productos de la canasta básica”, dijo Vásquez.

A su vez, Macedo indicó que por el Estrecho de Ormuz transita el 35% de la úrea a nivel mundial. De continuar el conflicto, señaló se podría generar una escasez de fertilizantes como ocurrió en el 2022 con la Guerra entre Rusia y Ucrania, y esto podría afectar al sector agrario en el país.