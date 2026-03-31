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El comunicado subraya que la transacción valora la división de alimentos de Unilever en US$44.800 millones. Foto: GEC.
El comunicado subraya que la transacción valora la división de alimentos de Unilever en US$44.800 millones. Foto: GEC.
/ Betty Laura Zapata
Por Agencia AFP

Unilever, empresa británica de higiene y productos comestibles, anunció el martes que dejará su división de alimentos, que se fusionará con el grupo estadounidense McCormick & Company, en un acuerdo valorado en varios miles de millones de dólares.

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