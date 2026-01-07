Por quinto día consecutivo, Venezuela mantiene suspendidos los envíos de petróleo a China, su principal comprador, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Reuters confirmó, luego de tener acceso a documentos internos de la PDVSA, que al cierre del martes, solo estaban cargando embarques destinados a la petrolera estadounidense Chevron, mientras las operaciones orientadas al mercado asiático seguían detenidas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esta suspensión no solo corta una vía clave de ingresos para PDVSA, sino que también agrava los problemas logísticos de la industrias, ya que las instalaciones de almacenamiento terrestre se encuentran prácticamente llenas, lo que obliga a PDVSA a reducir la producción sino logra evacuar sus inventarios.

Cabe recordar que el mes pasado, Washington impuso un bloqueo a petroleros sancionados que navegan hacia y desde aguas venezolanas, medida que dejó a una gran parte de la flota utilizada para abastecer a clientes asiáticos.

Con esta medida, Chevron se convirtió en la única compañía con capacidad regular para exportar el petróleo venezolano. La empresa cuenta con una licencia especial que la exime de sanciones impuestas al sector energético del país.

“Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, indicó un portavoz de Chevron.