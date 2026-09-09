Wall Street abrió en rojo el miércoles debido a los temores inflacionistas por al aumento de los precios del petróleo.

El precio del barril de brent para entrega en noviembre supera este miércoles los 100 dólares el barril, su nivel más alto desde finales de julio, tras registrar una subida del 2,20 %, afectado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

A las 9.29 horas de este miércoles (7.29 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, alcanza los 100,19 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres, tras subir ese 2,20 %.

El brent encadena este miércoles cuatro sesiones al alza ante la escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles interrupciones en el suministro de crudo de Oriente Medio.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía 0,41%, el índice Nasdaq perdía 0,36% y el índice ampliado S&P 500 retrocedía 0,17%.