Wall Street abrió a la baja el jueves, lastrada por el repunte del precio del petróleo, que alimenta la expectativa de inflación y empuja al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones cedía un 0,18%, el Nasdaq perdía un 0,88% y el S&P 500 retrocedía un 0,55%.

Por otro lado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el miércoles que el volumen de su operación de recompra de deuda federal será de 6.000 millones de dólares, el triple de lo habitual, con el objetivo de estabilizar el mercado de bonos en un momento en que la primera economía mundial encara intereses no vistos en dos décadas.

La medida se interpreta como un intento de contener los rendimientos de los bonos del Tesoro, que han alcanzado en las últimas semanas máximos no vistos desde antes de la crisis financiera global de 2008.

Mientras, la rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años avanzaba hasta el 5,29%, y la del bono a 2 años crecía hasta el 4,43%.