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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdía un 1,06%. (Foto: AP)
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdía un 1,06%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en rojo, presionado por el repunte del precio del petróleo y el temor a una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, en una jornada de nuevo marcada por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

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