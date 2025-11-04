Wall Street abre a la baja y el Dow Jones cae 0,43%

Wall Street abrió en rojo ante los temores de los inversores por una posible sobrevaloración de empresas líderes en Inteligencia Artificial (IA) como Palantir, cuyos títulos se desplomaban hoy un 7% pese a que la empresa prevé ingresos superiores a los del año anterior.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales caía 0,43%, el selectivo S&P 500 perdía 0,7% y el Nasdaq cedía 0,88%.

Algunos analistas apuntan a que los mercados están “decepcionados por la falta visibilidad” de Palantir, cuyas acciones subieron 150% este año, y su verdadera valoración, ya que cotiza a más de 200 veces sus ganancias futuras.

Firmas como Scion Asset Management, del inversor Michael Burry, están apostando contra Nvidia y la propia Palantir mediante opciones de venta en previsión de una caída en el precio de algunas inversiones en IA.

Esta no es la primera vez que Burry apuesta a la baja contra Nvidia, según recoge Bloomberg. Durante el primer trimestre, Scion reveló que había liquidado casi la totalidad de su cartera de acciones cotizadas y había comprado opciones de venta sobre el gigante de los chips, así como sobre varias grandes tecnológicas chinas que cotizan en EE. UU.