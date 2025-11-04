Escucha la noticia
Wall Street abre a la baja y el Dow Jones cae 0,43%Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Wall Street abrió en rojo ante los temores de los inversores por una posible sobrevaloración de empresas líderes en Inteligencia Artificial (IA) como Palantir, cuyos títulos se desplomaban hoy un 7% pese a que la empresa prevé ingresos superiores a los del año anterior.
- MÁS INFORMACIÓN: Fitch ratifica grado de inversión de Perú, pero ve a un Poder Ejecutivo “vulnerable”: ¿qué dice la calificadora?
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales caía 0,43%, el selectivo S&P 500 perdía 0,7% y el Nasdaq cedía 0,88%.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Algunos analistas apuntan a que los mercados están “decepcionados por la falta visibilidad” de Palantir, cuyas acciones subieron 150% este año, y su verdadera valoración, ya que cotiza a más de 200 veces sus ganancias futuras.
Firmas como Scion Asset Management, del inversor Michael Burry, están apostando contra Nvidia y la propia Palantir mediante opciones de venta en previsión de una caída en el precio de algunas inversiones en IA.
Esta no es la primera vez que Burry apuesta a la baja contra Nvidia, según recoge Bloomberg. Durante el primer trimestre, Scion reveló que había liquidado casi la totalidad de su cartera de acciones cotizadas y había comprado opciones de venta sobre el gigante de los chips, así como sobre varias grandes tecnológicas chinas que cotizan en EE. UU.
Contenido sugerido
Contenido GEC