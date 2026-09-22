Wall Street abrió con ligeras alzas el martes, cuando se inicia la Asamblea General de la ONU, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y varios responsables iraníes, lo que alimentó el optimismo del mercado respecto a un avance en Oriente Medio.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,52%, el Nasdaq ganaba un 0,14% y el S&P 500 avanzaba un 0,08%.

Cabe destacar que índice Nasdaq, que reúne los títulos tecnológicos, alcanzó un nuevo récord al cierre del lunes, en 27.122,09 puntos (+2,26%).

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Por su parte, el barril de Brent, referencia internacional, perdió más de un 3% el lunes y llegó incluso a caer durante la sesión por debajo del umbral simbólico de los 100 dólares.

Los mercados apuestan por nuevas discusiones diplomáticas sobre la guerra en Oriente Medio, para acelerar el regreso a la normalidad en las cadenas de suministro.