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Resumen

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La jornada está marcada por el inicio de la Asamblea General de la ONU, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump y varios responsables iraníes. (Foto: AP)
La jornada está marcada por el inicio de la Asamblea General de la ONU, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump y varios responsables iraníes. (Foto: AP)
/ Richard Drew
Por Agencia AFP

Wall Street abrió con ligeras alzas el martes, cuando se inicia la Asamblea General de la ONU, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y varios responsables iraníes, lo que alimentó el optimismo del mercado respecto a un avance en Oriente Medio.

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