00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la apertura, el Dow Jones ganó 0,33%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
En la apertura, el Dow Jones ganó 0,33%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,33%, gracias al repunte de las empresas de semiconductores y el alivio de los inversores ante la posibilidad de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.