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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,79%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,70% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,78%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,79%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,70% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,78%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió al alza este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,79% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión del alto el fuego en Irán.

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