Wall Street abrió en verde este martes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,34% impulsado por las tecnológicas y los buenos resultados de la banca en una jornada marcada por el bloqueo estadounidense a buques que hacen escala en puertos iraníes y el último informe del FMI, que prevé que la guerra reste unas dos décimas al crecimiento global.

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Unos 15 minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 165 puntos, hasta los 48.383; el selectivo S&P 500 subía 0,42%, hasta las 6.914 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,85%, hasta los 23.379 enteros.

Los inversores mostraron resiliencia pese a la incertidumbre geopolítica, aunque mantienen la atención en el conflicto con Irán y en el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio de crudo, fue bloqueado por la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado 28 de febrero, que desencadenó la guerra en la región.

También está la vista puesta en el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que baja hoy 3,71%, hasta los 95,4 dólares el barril, mientras los inversores analizan los últimos datos y análisis de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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La agencia pronosticó que la “destrucción de la demanda se extenderá” en un contexto de creciente escasez de suministros y precios promedio más altos debido al conflicto en Oriente Medio.

Entretanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en su nuevo informe de perspectivas que la guerra restará al menos dos décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3,1 %, un impacto que sentirán especialmente las economías emergentes.

La buena noticia para el parqué llegó de parte de los valores tecnológicos, que respaldaron al mercado con sustanciosos avances para Oracle, del 7,62%, tras anunciar un acuerdo energético con Bloom Energy destinado a garantizar el suministro eléctrico de sus centros de datos de inteligencia artificial.

Nvidia ganaba 1,72%, mientras que Palantir sumaba 3,24% tras haber perdido más de 10% en los últimos cinco días.

Al margen, algunos de los principales bancos del país publicaron sus cuentas este martes, con resultados dispares en bolsa. Wells Fargo, que avanzó en su primer trimestre de 2026 un 7,33% interanual, perdía un 5,24% tras la apertura.

Los buenos resultados de Citigroup, cuyos beneficios aumentaron en el primer trimestre un 42,34% respecto al mismo periodo del año anterior, hizo que avanzaran un 1,73% en bolsa.

JP Morgan Chase, que obtuvo un beneficio neto de US$16.494 millones en el primer trimestre del año, un 13% más que un año antes, cedía un 0,13 %, en parte por haber recortado su previsión de ingresos netos por intereses.

Por último, el fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y que obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de 2.212 millones de dólares, un 46 % más que un año antes, subía un 4,07 % en el parqué minutos después de la apertura.