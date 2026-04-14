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Unos 15 minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,34%. Foto: EFE.
Unos 15 minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,34%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este martes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,34% impulsado por las tecnológicas y los buenos resultados de la banca en una jornada marcada por el bloqueo estadounidense a buques que hacen escala en puertos iraníes y el último informe del FMI, que prevé que la guerra reste unas dos décimas al crecimiento global.

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