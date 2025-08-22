Wall Street abre al alza tras declaraciones de Powell sobre una rebaja en las tasas de interés

El Dow Jones de Industriales, principal indicador de la Bolsa de Nueva York, reaccionó con una subida del 1,60%, un total de 715 puntos (hasta los 45.500 enteros), tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien señaló la posibilidad de una próxima bajada de los tasas de interés.

A las 10:15 hora local de Nueva York, también avanzaba el S&P 500 1,40%, hasta las 6.459 unidades, y el tecnológico Nasdaq 1,64%, los 21.447 puntos, con una subida de 347 enteros.

Powell afirmó este viernes durante el simposio anual de Jackson Hole (Wyoming) que “la balanza de riesgos” para la economía estadounidense “está cambiando”, lo que apunta a una mayor preocupación por el mercado laboral y el potencial de crecimiento que llevarían al organismo a implementar pronto una rebaja de tasas de interés.

A falta de casi un mes para que la Fed se vuelva a reunir -lo hará el 16-17 de septiembre- para decidir sobre política monetaria y con gran parte de los operadores anticipando una medida flexibilizadora en esa próxima junta, las declaraciones que Powell sirven como termómetro a los inversores para medir sus posiciones en las próximas semanas.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados estiman ahora una probabilidad del 90% en un recorte de un cuarto de punto en la reunión de septiembre, a diferencia del 75% que se registraba minutos antes de las palabras de Powell.

Por otra parte, entre las 30 mayores cotizadas del Dow, destacaban en el arranque las subidas de Nike (3,24%), Home Depot (2,64%), Caterpillar (2,5%), Boeing y American Express (2,4 %, respectivamente), entre otras; con caídas solo para JPMorgan (-0,31%) y Coca-Cola (-0,11%).