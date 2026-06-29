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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,54%. (Ángel Colmenares / EFE)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,54%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió al alza este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,54%, gracias a un rebote en el sector tecnológico tras varios días de pérdidas.

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