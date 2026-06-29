Wall Street abrió al alza este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,54%, gracias a un rebote en el sector tecnológico tras varios días de pérdidas.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 278 puntos, hasta los 52.154; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,78%, hasta los 7.411 enteros, y el tecnológico Nasdaq crecía 1,33%, hasta las 25.634 unidades.

La Bolsa de Nueva York arranca la semana al alza después de que, a diferencia de la semana pasada, el sector tecnológico cosechara buenos resultados.

Al margen, las acciones de Comcast se dispararon 8,33% después de que la compañía anunciara que planea dividir sus negocios de medios y los de conectividad en dos compañías cotizadas diferentes.

Antes de la apertura del mercado los títulos llegaron a crecer 25%. SpaceX sumaba un 3,93 % tras días de pérdidas que lo arrastraron hasta el precio de cotización de su histórica salida a bolsa.

Otras compañías como Palantir, Amazon y Alphabet sumaban 3,38%, 3,17% y 2,87%, respectivamente. Por su parte, el petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 1,5%, hasta 70,27 dólares el barril, pendiente de las posibles conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán en Doha tras varios días de tensiones y ataques.

Mientras que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura que el encuentro tendrá lugar mañana en la capital catarí, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, descarta que esté programado.

En otros mercados, el oro perdía un 1,02 %, hasta los 4.054 dólares la onza; la plata, un 0,61%, hasta 58,86 dólares, y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganaba 0,6 puntos básicos, hasta el 4,377%.