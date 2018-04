Wall Street abre al alza y el Dow Jones sube un 0,20%

Wall Street abrió hoy al alza, con un avance del 0,20% en el Dow Jones de Industriales, coincidiendo con una nueva tanda de resultados empresariales que se cree será positiva.

Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, avanzaba 47,92 puntos, hasta 24.530,97, mientras que el selectivo S&P 500 subía un 0,24% o 6,39 puntos, hasta 2.670,38 enteros.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el cotizan los principales grupos tecnológicos, ganaba un 0,11% o 7,89 puntos, hasta 7.148,14 enteros.

Por sectores, sólo retrocedía el financiero, un 0,03 %, mientras que la ganancia mayor se la anotaba el de empresas de servicios públicos, un 0,77 %.



De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, los avances estaban liderados por General Electric (+3,43%), el grupo de equipos industriales Caterpillar (+1,03%) y la petrolera ExxonMobil (+0,88%).

Los retrocesos mayores dentro de ese grupo los tenían la aeronáutica Boeing (-0,93%), la tecnológica Intel (-0,66%) y el grupo bancario JPMorgan Chase (-0,56%).



La sesión coincidía con una jornada en la que se entra de lleno en la nueva tanda de resultados trimestrales, marcados hoy por los que presentaron JPMogan Chase, el primer grupo bancario del país, y Citigroup, el tercero.

Según expertos del mercado, se espera que la nueva temporada de ganancias trimestrales sea positiva, con un incremento próximo al 17 % en los beneficios de las firmas incluidas en el S&P 500.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a US$ 67,49 el barril, el oro subía hasta US$ 1.343,8 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años avanzaba al 2,838% y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,2324.