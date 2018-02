Wall Street abre al alza y el Dow Jones sube un 1,01 %

Wall Street abrió hoy con un fuerte impulso al alza y un avance del 1,01 % en el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, en un segundo rebote consecutivo desde las pérdidas que acumuló en las fechas previas.

Media hora después de la apertura de la sesión, el Dow Jones subía 245,43 puntos, hasta 24.436,33 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,82 % o 21,48 puntos, hasta 2.641,03 enteros.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, ganaba un 0,84 % o 57,58 puntos, hasta 6.932,07 unidades.

Por sectores, todos estaban en verde, con las ganancias mayores para el energético (+1,93 %), el tecnológico (+1,51 %) y el de bienes de consumo no cíclico (+1,49 %)



Los 30 títulos incluidos en el Dow Jones estaban en terreno positivo a la apertura, liderados por la tecnológica Cisco (+3,31 %), el grupo de equipos industriales Caterpillar (+2,39 %) e Intel (+2,31 %).



En el grupo de firmas tecnológicas destacaban entre los más activos Apple (+1,87 %) y Amazon (+1,61 %).

Las ganancias de hoy se suman al avance del viernes, del 1,38 % en el caso del Dow Jones al cierre de la sesión, tras la caída que comenzó a registrarse en el parqué neoyorquino desde el 2 de febrero después de las ganancias acumuladas en las semanas anteriores.



Los analistas, sin embargo, creen que no se puede considerar como superada la ola de ventas y piensan que aún puede continuar, aunque no en los niveles anteriores.



No obstante, sigue la alta volatilidad en el mercado, aunque a la apertura de hoy el índice que la determina retrocedía cerca del 7 % respecto al cierre del viernes.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía hasta los US$60,20 el barril, el oro avanzaba hasta los US$1.322,10 la onza, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años avanzaba al 2,866 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$1,2258.

