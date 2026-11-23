Impulsada por el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia, Wall Street se disparaba el lunes tras varias sesiones de turbulencias en torno a la inteligencia artificial.

En las primeras operaciones, hacia las 14H35 GMT, las acciones del gigante estadounidense de los semiconductores subían un 27,88%, hasta los 160,53 dólares.

El índice Nasdaq, que agrupa a las empresas tecnológicas, subía un 5,39%, el S&P 500 ganaba un 3,64% y el Dow Jones avanzaba un 1,88%.

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Por su parte, las acciones de Nvidia se dispararon el lunes en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, impulsada por el anuncio sorpresa del regreso de Jensen Huang como director general y presidente del gigante estadounidense de los chips.

A pocos minutos de la apertura de la Bolsa de Nueva York, hacia las 14H20 GMT, el título de Nvidia se disparaba un 30,43% hasta los 163,73 dólares. En las últimas semanas, el grupo había sido duramente castigado por la dimisión de Jensen Huang, vinculada a un escándalo que mezclaba adulterio y presunto espionaje y contrabando.