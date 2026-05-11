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Resumen

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En la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,10%, el selectivo S&P 500 cedía 0,02% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,18%. (Ángel Colmenares / EFE)
En la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,10%, el selectivo S&P 500 cedía 0,02% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,18%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este lunes, con ligeras pérdidas, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,10% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz enviada por Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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