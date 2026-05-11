Wall Street abrió en rojo este lunes, con ligeras pérdidas, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,10% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz enviada por Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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En la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 50 puntos, hasta los 49.558; el selectivo S&P 500 cedía 0,02%, hasta los 7.397 enteros, y el tecnológico Nasdaq restaba 0,18%, hasta las 26.200 unidades.

La Bolsa de Nueva York comenzó esta semana en rojo después de que el rechazo de Trump al plan de paz de Irán acabara con el optimismo sobre un final cercano de la guerra que había inundado los mercados la semana anterior, reducido el precio del petróleo y llevado al S&P 500 y al Nasdaq a anotar nuevos máximos.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió Trump en su red social Truth Social este domingo tras conocerse la respuesta iraní a Pakistán, país mediador.

Entre otras cosas, el documento de Teherán recogía el reconocimiento de su soberanía del Estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto en Líbano.

Tras anunciar el mandatario su respuesta al documento iraní, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) volvieron a subir y acercarse a los 100 dólares el barril.

Antes de la apertura de Wall Street, los futuros del WTI para el mes de junio sumaban un 3%, hasta los 98,41 dólares el barril.

En el plano corporativo, las acciones de la farmacéutica Moderna subían un 5,4% después de que la compañía anunciara que está trabajando en una posible vacuna contra el hantavirus, que ha desatado una crisis sanitaria en un crucero.

Las acciones de Moderna, conocida por su vacuna contra la COVID-19, ya subieron un 12% el viernes. Por su parte, el oro, considerado activo refugio, subía un 0,27%, hasta los 4.743 dólares la onza, y la plata avanzaba un 6,37%, hasta los 86,15 dólares la onza.

El rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos también iniciaron la semana al alza. El de los bonos a 10 años sumaba 2,7 puntos básicos, hasta 4,386%, y el de los bonos a 30 años crecía 2,7 puntos básico, hasta un 4,963%.