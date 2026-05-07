Wall Street abrió el jueves con ligeras subidas, a la espera de novedades sobre los últimos contactos entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y con el impulso de los buenos resultados empresariales.

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En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,39%, el Nasdaq ganaba un 0,16% y el S&P 500 avanzaba un 0,10%.

La Bolsa de Nueva York viene de cerrar el miércoles con una clara subida, que propició nuevos récords para el Nasdaq y el S&P 500, gracias a las esperanzas de que se reanuden las negociaciones de paz entre Washington y Teherán y por los buenos resultados corporativos.

“Los operadores celebran las informaciones según las cuales la Casa Blanca estaría a punto de llegar a un acuerdo con Irán sobre las grandes líneas de un marco destinado a poner fin al conflicto”, explicaron los analistas de Scotiabank.

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Según el sitio estadounidense Axios, “dos responsables estadounidenses y otras dos fuentes informadas del expediente” mencionaron “un protocolo de acuerdo de una página destinado a poner fin a la guerra y a establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas”.

Estados Unidos estaría esperando respuesta de Teherán en las próximas 48 horas. El presidente Donald Trump consideró el miércoles que es “muy posible” llegar a un acuerdo tras “muy buenas conversaciones” en las últimas horas.