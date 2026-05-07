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La Bolsa de Nueva York viene de cerrar el miércoles con una clara subida, que propició nuevos récords para el Nasdaq y el S&P 500. (Ángel Colmenares / EFE)
La Bolsa de Nueva York viene de cerrar el miércoles con una clara subida, que propició nuevos récords para el Nasdaq y el S&P 500. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia AFP

Wall Street abrió el jueves con ligeras subidas, a la espera de novedades sobre los últimos contactos entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y con el impulso de los buenos resultados empresariales.

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