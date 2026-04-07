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Unos veinte minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,8%. Foto: EFE.
Unos veinte minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,8%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,8% mientras se acerca el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, que vence hoy, y asegurar que esta noche podría “morir toda una civilización, para no volver jamás”.

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