Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,8% mientras se acerca el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, que vence hoy, y asegurar que esta noche podría “morir toda una civilización, para no volver jamás”.

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Unos veinte minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 375,6 puntos, hasta los 46.294; el selectivo S&P 500 perdía 0,87%, hasta los 6.554 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía 1,29%, hasta las 21.710 unidades.

El mercado bursátil mantiene la expectativa sobre lo que ocurrirá al vencerse el plazo dado por el mandatario estadounidense y la evolución de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para llegar a un acuerdo de alto el fuego. Trump ha exigido que se debe incluir la apertura del estrecho de Ormuz, del que Irán mantiene control.

Este martes, Trump comenzó la jornada asegurando que podría destruir a “toda una civilización”, que lo que ocurrirá finalmente “lo descubriremos esta noche” y que “es uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”.

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EE.UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí -sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Entretanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 2,44 % este martes, hasta los 115,15 dólares el barril, mientras continúa la incertidumbre en torno al ultimátum.