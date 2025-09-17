Wall Street abre con tono mixto ante la perspectiva de un nuevo ciclo de recorte de tasas de interés

Wall Street ha abierto este miércoles con tono mixto, con leves subidas en el caso del Dow Jones y el S&P 500; y con una ligera caída en el caso del Nasdaq, el día en que todo hace prever que la Reserva Federal estadounidense (Fed) iniciará un nuevo ciclo de recortes de tasas de interés.

En la apertura, el Dow Jones sube 0,24%, hasta los 45.867,7 puntos; y el selectivo S&P 500 avanza 0,08%, hasta las 6.611,7 unidades; mientras que el tecnológico Nasdaq cede 0,07%, hasta los 22.333 puntos.

El mercado estadounidense muestra así cautela ante la previsible bajada en un cuarto de punto de las tasas de interés, hasta situarlos en el rango del 4% al 4,25%, por primera vez en nueve meses, y pendientes de la posterior declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre los siguientes pasos a dar en política monetaria.

En los primeros compases de cotización, la compañías que más cae en el Dow Jones es Nvidia, un 2,02%, después de que el regulador de internet de China ordenara a sus principales tecnológicas que dejen de adquirir procesadores de inteligencia artificial de la compañía estadounidense, en un nuevo movimiento con el que Pekín busca reducir su dependencia de proveedores extranjeros, informó el diario Financial Times.

Por el contrario, Walmart es el valor que más avanza, con un 1,70%, seguida de American Express, con el 1,51%.

En el mercado de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., baja 0,43%, hasta situarse el precio del barril en 64,24 dólares.