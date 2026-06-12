Wall Street abrió este viernes en ligera alza, iniciando con entusiasmo mesurado una jornada marcada por la histórica salida a bolsa de SpaceX y el renovado optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Se espera que la histórica operación bursátil, con la que la empresa pretende recaudar más de US$75.000 millones, convierta a Musk en el primer billonario del mundo, y dé inicio a una serie de grandes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial este año.

Las primeras operaciones, y el nivel de demanda, deben confirmarse poco después de la apertura del mercado Nasdaq en Nueva York.

“SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró Elon Musk durante un evento de lanzamiento en Starbase (Texas), rodeado de su equipo.

“Confío plenamente en que, con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lo lograremos para ustedes”, añadió.

En las primeras horas de la sesión, el Dow Jones Industrial Average subió 0,58%, el Nasdaq Composite, de fuerte tono tecnológico, avanzó 0,01%, y índice ampliado S&P 500 ganó 0,18%.