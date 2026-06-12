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En las primeras horas de la sesión, el Dow Jones Industrial Average subió 0,58%. (ANGELA WEISS / AFP)
En las primeras horas de la sesión, el Dow Jones Industrial Average subió 0,58%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

Wall Street abrió este viernes en ligera alza, iniciando con entusiasmo mesurado una jornada marcada por la histórica salida a bolsa de SpaceX y el renovado optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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