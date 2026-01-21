En los primeros intercambios, las alzas eran de 0,22% para el Dow Jones, de 0,28% para el Nasdaq 0,28%, y de 0,31% para el ampliado S&P 500. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Agencia AFP
Agencia AFP

Wall Street abre en ligera alza tras declaraciones de Trump de comprar Groenlandia
abrió en ligera alza este miércoles, en coincidencia con declaraciones de Donald Trump sobre su intención de comprar Groenlandia, luego de la fuerte caída causada el martes por las amenazas de nuevos aranceles del presidente estadounidense.

En los primeros intercambios, las alzas eran de 0,22% para el Dow Jones, de 0,28% para el Nasdaq 0,28%, y de 0,31% para el ampliado S&P 500.

Maro Villalobos

Por otro lado, las bolsas europeas han abierto la sesión de este miércoles con leves caídas con la mirada puesta en la intervención del presidente de EE. UU. en el Foro de Davos, en un momento en el que los mercados están pendientes del incremento de la tensión comercial por las nuevas amenazas arancelarias a la UE.

En los primeros compases de sesión, la bolsa que más cae es la de Madrid, el 0,49%; seguida de Fráncfort, con 0,35%; Milán, con 0,26%; París, con 0,02%; y Londres, con el 0,01%.

Las bolsas europeas centran su atención en el discurso que hoy pronunciará Trump en Davos a las 14:30 horas y que se centrará en la positiva evolución de la economía de EE. UU., aunque el interés se centrará en la situación actual de tensión comercial y geopolítica, lo que podría introducir volatilidad en los mercados.

Trump anuncia decisión de plataforma china

