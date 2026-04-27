Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la apertura el Dow Jones subió 0,18%, el S&P 500 avanzó 0,02% y el Nasdaq retrocedió 0,19%. Foto: EFE.
En la apertura el Dow Jones subió 0,18%, el S&P 500 avanzó 0,02% y el Nasdaq retrocedió 0,19%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,18%, después de que Estados Unidos e Irán se estancaran en sus negociaciones de paz durante el fin de semana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.