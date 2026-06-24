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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 0,06%. Foto: GEC.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 0,06%. Foto: GEC.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este miércoles después de que el índice tecnológico Nasdaq repuntara 0,13% tras días de pérdidas y el precio del petróleo cayera hasta los 70 dólares.

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