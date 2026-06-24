Wall Street abrió en terreno mixto este miércoles después de que el índice tecnológico Nasdaq repuntara 0,13% tras días de pérdidas y el precio del petróleo cayera hasta los 70 dólares.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 0,06%, hasta los 51.637 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,19%, hasta los 7.379 enteros; y el Nasdaq crecía hasta las 25.619 unidades.

La Bolsa de Nueva York se dio un respiro gracias a la subida de las acciones de algunas tecnológicas como Micron, que crecieron casi 2%.

Está previsto que la compañía presente sus cuentas al toque de la campana. Sin embargo, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, caía 1,9%, hasta acercarse a los 150 dólares por acción, su precio de debut bursátil.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) empezó el miércoles con una bajada del 3,14%, hasta 70,91 dólares el barril, continuando así con la tendencia a la baja de los últimos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las sanciones vigentes desde hace tiempo sobre las ventas de petróleo iraní.

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En otros mercados, el oro, activo refugio, caía 2,55%, hasta los 4.043 dólares; el de la plata, 3,98%, hasta 59,60 dólares; mientras que el rendimiento del bono del Tesoro perdía 8,4 puntos básicos, hasta 4.418%.

Por su parte, el precio del dólar volvió a anotar un nuevo máximo anual en las operaciones previas a la apertura de la bolsa tras alcanzar los 97,88.