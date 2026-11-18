Wall Street abrió en terreno mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,52%, mientras el tecnológico Nasdaq se recuperaba de las pérdidas tras unos resultados de Nvidia por encima de las expectativas.

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 50.494 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,08%, hasta los 7.334 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,21%, hasta las 24.379 unidades.

El sector tecnológico de la Bolsa de Nueva York remontó hoy tras días a la baja por la crisis de Nvidia, tras la dimisión de su cofundador como delegado general, Jensen Huang, por al menos tres relaciones extramatrimoniales, dos con trabajadoras de la compañía y otra con una mujer acusada de ser una espía rusa por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) divulgó este martes que acumula un beneficio neto de 183.297 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 % mas interanual.

En el tercer trimestre, el más seguido por Wall Street, Nvidia tuvo un beneficio de 65.300 millones, un 105 % más interanual, y una facturación de 115.800 millones, un 103 % más, la inmensa mayoría procedentes del segmento de centros de datos, según un comunicado.

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Las acciones de Nvidia subían un 0,15% en la apertura. Otras acciones del sector tecnológico como Alphabet o Broadcom subieron un 0,68% y un 0,63%, respectivamente.

Sin embargo, los títulos de Intel restaban un 2,14% y los de Micron un 1%. Los inversores también están pendientes de la salida a bolsa de este jueves de Anthropic, creadora del asistente Claude, que se perfila histórica.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este miércoles un 1,08%, hasta los 85,08 dólares el barril, a medida que los inversores analizan los últimos datos que mostraron un aumento en los inventarios de crudo y combustible de Estados Unidos la semana pasada.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 2,49%, hasta los 3.767 dólares la onza, y la plata un 3,78%, hasta los 45,56 dólares la onza. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situó en el 5,08%.