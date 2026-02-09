Wall Street abre en mixto y el Dow Jones baja 0,37%

Wall Street abrió este lunes en mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,37% a la espera de nuevos datos de empleo del mercado estadounidense.

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba hasta los 49.928 puntos; el selectivo S&P 500 crecía 0,02%, hasta los 6.933 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,18%, hasta las 23.073 unidades.

El Dow Jones cerró la semana pasada en máximos históricos, sobrepasando por primera vez la barrera de los 50.000 puntos tras días de pérdidas del sector tecnológico.

Esta semana, los inversores estarán pendientes de la publicación del informe del empleo de enero que sacará este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

El informe estaba previsto para el pasado viernes, pero se pospuso por el cierre parcial del Gobierno. Al margen, varias compañías del sector tecnológico sufrían pérdidas tras la apertura de hoy. Micron e Intel retrocedían alrededor de un 3 %.

Mientras, las acciones de Oracle subían 8% y las de Nvidia ganaban 3%. Amazon perdía alrededor de 2%. Los gigantes Coca-Cola y Ford Motors publicarán sus resultados este martes, antes de la campana y al cierre, respectivamente.

El informe del índice de precios al consumidor de enero, que también se retrasó por el cierre del Gobierno, se publicará a finales de semana.