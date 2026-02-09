Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la apertura el selectivo S&P 500 crecía 0,02% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,18%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
En la apertura el selectivo S&P 500 crecía 0,02% y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,18%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,37% a la espera de nuevos datos de empleo del mercado estadounidense.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Wall Street abre en mixto y el Dow Jones baja 0,37%
Mercados

Wall Street abre en mixto y el Dow Jones baja 0,37%

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio, lunes 9 de febrero
Mercados

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio, lunes 9 de febrero

Precio del dólar en Perú: cuál fue el tipo de cambio del domingo 8 de febrero
Mercados

Precio del dólar en Perú: cuál fue el tipo de cambio del domingo 8 de febrero

Precio del dólar hoy, sábado 7 de febrero: a cuánto cerró el tipo de cambio en Perú
Mercados

Precio del dólar hoy, sábado 7 de febrero: a cuánto cerró el tipo de cambio en Perú