Wall Street abre en mixto y el Dow Jones sube 0,34%

Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,34%, hasta 48.276 puntos, tras darse a conocer ayer la subida del paro en EE.UU. en noviembre.

PUEDES VER: CAF aprueba US$3.175 millones para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,06%, hasta 6.796 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,2%, hasta 23.065 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La tasa de desempleo en EE.UU. subió hasta el 4,6% en noviembre, cuando se crearon unos 64.000 puestos de trabajo, un dato ligeramente mayor al esperado aunque menor que el de septiembre, según datos publicados ayer con retraso por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) tras el cierre del Gobierno federal.

El dato del paro publicado por el Departamento de Trabajo muestra un aumento de dos décimas con respecto al 4,4% registrado en septiembre, mes en el que la economía estadounidense añadió 119.000 empleos.

En el plano corporativo, Paramount caía un 4,7% después de que el consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazara por unanimidad la opa formulada por Paramount Skydance al considerar que no beneficia a sus accionistas ni mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix.

Por su parte, las acciones de Netflix subían un 2,5% en los primeros compases de la jornada. En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1,3%, hasta 55,99 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara ayer el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.