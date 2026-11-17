Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restaba un 0,64% mientras los inversores esperan la publicación de los resultados de la tecnológica Nvidia, los primeros desde la dimisión de Jensen Huang.

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales se situaba en 51.279 unidades; el selectivo S&P 500 perdía un 0,23%, hasta los 7.399 puntos, y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,10%, hasta los 24.485 enteros.

La Bolsa de Nueva York espera la divulgación de los resultados trimestrales de Nvidia al cierre de la jornada bursátil, los primeros desde que su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, dimitiera el pasado jueves por el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales, incluyendo una presunta espía china.

Las acciones de Nvidia bajaban un 0,14% este martes tras la apertura de Wall Street. Más allá de los resultados trimestrales, los inversores prestarán especial atención a la conferencia posterior, en la que participará la consejera delegada interina, Colette Kress, y que podría arrojar pistas sobre el futuro de Nvidia sin Huang al frente.

También subían hoy otras acciones tecnológicas como Broadcom y AMD, con alzas del 1,49% y el 0,57%, respectivamente. Mientras, Intel perdía un 2,08% y Micron, un 0,85%.

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El sector espera también la salida a bolsa el próximo jueves de Anthropic, creadora del asistente Claude, que se perfila histórica. En otro plano corporativo, las acciones de Home Depot, integrante del Dow Jones, caían un 2,63% después de que la compañía anunciara el nombramiento de Richard McPhail como nuevo consejero delegado, cargo que asumirá el próximo 23 de noviembre en sustitución de Ted Decker.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este martes un 1,52%, hasta 87,02 dólares el barril, después de que Baréin interceptara drones iraníes “malintencionados”, el tercer ataque desde el viernes.

A las 09:00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,30 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,27 %, hasta los 3.863 dólares la onza, y la plata un 1,25%, hasta 47,44 dólares la onza. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sumaba 2 puntos básicos, hasta el 5,14%, y el bitcoin bajaba a 64.945 dólares.