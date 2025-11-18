Wall Street abre en rojo a la expectativa de los resultados de Nvidia que cae 2,31%

Wall Street abrió este martes a la baja y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,81%, ante la expectativa de los inversores por los resultados de la tecnológica Nvidia, que se publicarán el miércoles.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 caía 0,41% y el tecnológico Nasdaq abría con una bajada del 0,66%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los títulos de Nvidia bajaban el 2,31% minutos después de la apertura y a un día de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre del mercado del miércoles.

Según la cadena CNBC, la empresa está “en el centro del debate sobre la solidez real de las valoraciones tecnológicas”, especialmente después de la oleada de inversiones en inteligencia artificial por parte del sector.

MÁS INFORMACIÓN: Activos chilenos se disparan tras avance de José Antonio Kast a segunda vuelta

En la víspera, el fondo de inversión del multimillonario Peter Thiel vendió la totalidad de su participación en Nvidia e intensificó el debate sobre una posible burbuja en el ámbito de la IA.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba el 0,30 %, hasta los 59,68 dólares el barril.