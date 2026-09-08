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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,92%. (Foto: AP)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,92%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,92% mientras los inversores siguen pendientes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el alza del precio del petróleo y las crecientes tensiones comerciales con Canadá.

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