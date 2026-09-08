Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,92% mientras los inversores siguen pendientes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el alza del precio del petróleo y las crecientes tensiones comerciales con Canadá.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se situaba en 52.929 puntos; el selectivo S&P 500 cedía 0,42%, hasta los 7.686 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,49%, hasta las 26.378 unidades.

La atención de los mercados está puesta esta semana en los próximos datos de inflación en Estados Unidos, que podrían condicionar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los inversores también siguen de cerca las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, después de la entrada en vigor este martes de aranceles de represalia canadienses sobre unos US$20.000 millones en productos estadounidenses.

Entretanto, los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaron ataques contra Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, tensionando de nuevo el precio del petróleo.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,17 dólares respecto al cierre anterior, hasta los 92,65 dólares el barril.

TE PUEDE INTERESAR: Precio del cobre alcanza un máximo histórico mientras la incertidumbre arancelaria sacude el mercado

La subida del crudo también ha presionado al alza los rendimientos de la deuda estadounidense, ante la preocupación de que el encarecimiento de la energía se traduzca en mayor inflación.

El rendimiento del bono a 10 años se mantenía este martes sin cambios en el 4,784%, mientras que el del título a 30 años bajaba 0,7 puntos básicos, hasta el 5,239%.

En el plano corporativo, la tecnológica Qualcomm se disparaba más de un 7% después de anunciar una colaboración con Amazon Web Services (AWS) para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial (IA).

El acuerdo se centrará en los sistemas de inferencia de IA y combinará la infraestructura de AWS con la experiencia de Qualcomm en procesadores de bajo consumo, diseño de semiconductores e integración de sistemas, anunciaron ambas empresas, que no hicieron públicos los términos financieros de la colaboración.

En otros mercados, el oro perdía 0,55%, hasta los 4.451 dólares la onza, y la plata ganaba 0,5%, hasta 67,08 dólares la onza.