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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,88%, el selectivo S&P 500 retrocedía 1,19% y el tecnológico Nasdaq descendía 1,72%. (ANGELA WEISS / AFP)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,88%, el selectivo S&P 500 retrocedía 1,19% y el tecnológico Nasdaq descendía 1,72%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,88% después de que el viaje a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminara sin acuerdos concretos sobre la guerra de Irán y la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

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