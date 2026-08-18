El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de hoy con una subida del 0,86%, mientras que el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,23%. Foto: EFE.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de hoy con una subida del 0,86%, mientras que el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,23%. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Wall Street abrió este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,23%, presionado por la subida de los bonos del Tesoro y del petróleo en medio del temor a un aumento de la inflación por la guerra en Irán.

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