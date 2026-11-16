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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía un 0,4%. Foto: EFE.
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía un 0,4%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,4%, mientras que el Nasdaq cedía un 1,53 %, arrastrados por las ventas en el sector tecnológico a raíz de la crisis de Nvidia.

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