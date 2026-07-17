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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía 0,09%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía 0,09%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,09%, tras un arranque de la jornada en la que se siguieron acumulando pérdidas en el sector tecnológico.

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