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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,21%. (Foto: AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,21%. (Foto: AFP)
/ JOHANNES EISELE
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este lunes arrastrado principalmente por las pérdidas en el sector tecnológico ante la oleada de voces, entre ellas las de los principales líderes del sector, que alertan del avance de la inteligencia artificial (IA) y reclaman frenar el ritmo de desarrollo por temor a perder el control de los sistemas.

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