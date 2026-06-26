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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales se situaba en los 0,46%. (ANGELA WEISS / AFP)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales se situaba en los 0,46%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,46%, mientras las acciones tecnológicas caían tras la noticia de que OpenAI planea retrasar su salida a bolsa.

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