Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedía 0,24% en la primera jornada de bolsa después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel global del 15%.

Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba hasta los 49.508 puntos; el selectivo S&P 500 perdía 0,18%, hasta los 6.896 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,45%, hasta las 22.782 unidades.

La bolsa de Nueva York abrió sus instalaciones con normalidad, pese a que una ventisca histórica está azotando la Gran Manzana y el noreste de Estados Unidos, provocando muchas restricciones en la movilidad, según informaba el New York Stock Exchange.

La apertura estuvo marcada por los nuevos aranceles de Trump, anunciados después de que la Corte Suprema dictaminara el pasado viernes que el Gobierno de Estados Unidos se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

Sin embargo, Trump subió el sábado hasta el 15% unos aranceles que inicialmente había puesto del 10%. En cuanto a valores, tecnológicas como Oracle, CrowdStrike o Salesforce registraban pérdidas alrededor del 4,17 %, 6,56 % y 4,50 % respectivamente.

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly ganaba más de un 3% en las primeras operaciones de mercado después de lanzar un nuevo formato de su tratamiento contra la obesidad.

Domino’s Pizza subía alrededor de un 5% después de que sus resultados superaran las expectativas de los inversores. Entre los llamados “Siete fantásticos” de Wall Street, Amazon retrocedía un 2%, mientras que Nvidia, que este miércoles publicará sus resultados, avanzaba 1,74%. El oro, refugio de inversión en momentos de volatilidad, subía 2,7%.