Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,24%. Foto: EFE.
Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,24%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedía 0,24% en la primera jornada de bolsa después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel global del 15%.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.