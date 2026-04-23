Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,4%, mientras los inversores tienen la vista puesta en la guerra en Irán y en los resultados trimestrales de diversas empresas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 49.294 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,15%, hasta los 7.126 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,26%, hasta las 24.592 unidades.

Esta mañana destacaban las pérdidas de la empresa de software ServiceNow (-15%), después de que esta divulgara que el conflicto en Medio Oriente afectó sus ingresos por suscripciones en el primer trimestre.

La tecnológica IBM también caía, un 11,7 %, pues aunque desglosó unos sólidos resultados trimestrales decepcionó a los inversores con sus previsiones para 2026.

Mientras, el fabricante de vehículos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, caía 1% después de divulgar ayer que obtuvo un beneficio neto de US$477 millones en el primer trimestre de 2026, un 17% más interanual.

No obstante, sus ingresos fueron ligeramente inferiores a lo anticipado los mercados, que preveían US$300 millones de más. Por su parte, la aerolínea estadounidense American Airlines subía 4,6% después de informar de que obtuvo unos ingresos récord de US$13.900 millones en el primer trimestre.

La empresa rebajó sus previsiones de beneficios para 2026 en medio de las subida de los precios del combustible por la guerra en Medio Oriente y anotó un aumento de más de US$4.000 millones en gastos relacionados con su encarecimiento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes que extendería el alto el fuego con Irán hasta que presente una propuesta de acuerdo “sea cual sea el resultado”.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía esta mañana 0,11%, hasta 93,06 dólares el barril, mientras los operadores siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz.

El oro, activo refugio, bajaba 0,2%, hasta los 4.743 dólares la onza; mientras que la plata perdía 2,5%, hasta los 75.97 dólares.