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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,4%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,15% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,26%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,4%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,15% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,26%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,4%, mientras los inversores tienen la vista puesta en la guerra en Irán y en los resultados trimestrales de diversas empresas.

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