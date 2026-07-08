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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,84%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,44% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,22%. (ANGELA WEISS / AFP)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,84%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,44% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,22%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,84% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fin del alto el fuego entre EE.UU. e Irán y catalogara el país persa como “basura”.

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